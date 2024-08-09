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Военная операция на Украине ,  
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Артамонов провел заседание по ликвидации последствий атаки дронов

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Военная операция на Украине

В правительстве Липецкой области прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки дронов под руководством главы региона Игоря Артамонова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

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В 6:53 в МЧС сообщили об отмене красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого района. Однако в ведомстве добавили, что для всей территории региона сохраняется желтый уровень угрозы, то есть воздушная опасность. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

В Липецке и Липецком округе с 2:00 мск действовала опасность атаки беспилотников. Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов в 3:14 мск. Позднее он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Областное управление МЧС заявило, что произошло возгорание на военном аэродроме.

По словам губернатора, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено энергоснабжение. К 5:45 мск подача электричества была возобновлена, рассказал Артамонов.

В Липецке и Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС, на время действия красного уровня опасности было приостановлено движение пассажирского транспорта. Из четырех населенных пунктов проводится эвакуация жителей более 400 домовладений. Некоторые из них решили остаться и укрыться в подвалах домов, уточнял Артамонов.

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