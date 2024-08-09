 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС, власти приняли решение об эвакуации жителей.

В зону эвакуации попадают 416 домовладений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей», — написал губернатор.

Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах.

По сообщению Артамонова, в эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход.

В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспорта
Политика

В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

Липецкая область стала пятым российским регионом, который объявил о воздушной опасности в эту ночь. Угрозу атаки дронов объявляли также в Белгородской и Воронежской области, в Курской после отмены ракетной опасности также заявили об угрозе атаки беспилотников, сигналы воздушной тревоги звучали в Севастополе.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Липецкая область Игорь Артамонов эвакуация дроны
Материалы по теме
В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспорта
Политика
В окрестностях Липецка после атаки дронов решили провести эвакуацию
Политика
Липецкий губернатор сообщил о повреждении энергообъекта при атаке дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Артамонов рассказал о дополнительных пунктах временного размещенияПолитика, 06:36
В Липецке восстановили электроснабжениеПолитика, 06:10
Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под ЛипецкомПолитика, 05:58
В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «много военной силы»Политика, 05:53
Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме⁠Политика, 05:49
В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дроновПолитика, 05:43
В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспортаПолитика, 05:12
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Губернатор Липецка рассказал о последствиях атаки дроновПолитика, 04:50
В окрестностях Липецка после атаки дронов решили провести эвакуациюПолитика, 04:47
Развожаев сообщил о сбитых целях и предупредил о падении обломковПолитика, 04:44
В Белгородской области сбили 29 дроновПолитика, 04:34
Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотниковПолитика, 04:20
В Курской области после отмены ракетной опасности объявили угрозу дроновПолитика, 04:16
Нобелевский лауреат возглавил временное правительство БангладешПолитика, 03:56