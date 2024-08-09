В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дронов

На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС, власти приняли решение об эвакуации жителей.

В зону эвакуации попадают 416 домовладений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей», — написал губернатор.

Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах.

По сообщению Артамонова, в эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход.

В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

Липецкая область стала пятым российским регионом, который объявил о воздушной опасности в эту ночь. Угрозу атаки дронов объявляли также в Белгородской и Воронежской области, в Курской после отмены ракетной опасности также заявили об угрозе атаки беспилотников, сигналы воздушной тревоги звучали в Севастополе.