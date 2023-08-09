В Британии конфисковали элитную недвижимость дочери Каримова

Британия конфисковала две квартиры и особняк, принадлежавшие дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Сама Каримова с 2015 года отбывает заключение на родине по обвинениям в создании ОПГ, вымогательствах и хищениях

Гульнара Каримова (Фото: Yves Forestier / Getty Images)

Власти Великобритании конфисковали три объекта элитной недвижимости, принадлежащие дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Такое решение вынес Верховный суд страны 8 августа, сообщает британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) в Twitter.

«По решению Верховного суда SFO взяло под контроль три элитных объекта осужденной за мошенничество Гульнары Каримовой», — говорится в сообщении ведомства.

Это две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Общая стоимость трех объектов недвижимости — более 20 млн фунтов стерлингов ($25,5 млн). Бюро по борьбе с мошенничеством считает, что куплены они были на доходы от коррупционных схем. «SFO утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане», — поясняет Бюро.

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости, в октябре 2018 года.

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (занимал свой пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году). Каримова родилась в 1972 году в Фергане, окончила школу и университет в Ташкенте. Позже училась в Гарвардском университете, в конце 1990-х — начале 2000-х трудилась в МИД Узбекистана. В частности, она работала в посольстве Узбекистана в России, в постоянном представительстве Узбекистана при ООН. В 2010–2012 годах Каримова была послом в Испании. Параллельно с дипломатической деятельностью она занималась дизайном одежды, выпустила собственную марку духов, а также выступала на сцене под псевдонимом Googoosha.

В 2015 году (еще при жизни отца) ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также в уклонении от налогов. Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери.

Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя женщину за нарушение условий режима обратно в колонию. В августе того же года против нее возбудили новые уголовные дела по обвинениях в хищении государственных средств и вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах. Следствие сочло, что дочь экс-президента по заниженной стоимости приобрела у государства акции предприятий АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», а затем перепродала эти ценные бумаги за границу, чем нанесла «ущерб интересам республики в особо крупном размере». Кроме того, Каримову обвинили в том, что «под угрозой применения насилия» она вынуждала бизнесменов передавать их имущество принадлежащим ей компаниям.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в России, Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается более чем в $1,3 млрд. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них. В частности, в феврале 2022 года Московский городской суд конфисковал шесть ее квартир в Москве. Деньги от продажи этих квартир поделят между Москвой и Ташкентом, сообщал замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла могущественную ОПГ, которая привлекала государственные органы к экспроприации бизнеса, монополизации рынков, требованиям взяток и к рэкету».