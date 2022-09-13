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Суд в Москве конфисковал шесть квартир дочери экс-президента Узбекистана

Суд Москвы конфисковал шесть квартир дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Помимо этого активы Гульнары Каримовой на $336 млн арестовал суд в Швейцарии. Берн договорился с Самаркандом о возврате $131 млн Узбекистану, они также ведут переговоры о возврате еще $205 млн
Гульнара Каримова
Гульнара Каримова (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

Московский городской суд в феврале конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сейчас идет процесс исполнения этого решения. Об этом заявил замминистра юстиции страны Музраф Икрамов, передает «Газета.uz».

Как рассказал Икрамов, квартиры были конфискованы, полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях и обращены в пользу Узбекистана и России.

Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, ее приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя ее в колонию за нарушение условий режима.

В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом. В марте 2020 года Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана к 13 годам тюремного заключения.

Узбекистан работал с некоторыми странами по вопросу возвращения активов Каримовой на сумму более $1,3 млрд. Россия признала приговоры Узбекистана и начала процесс возврата ее имущества стране.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе Мосгорсуда.

Помимо этого Икрамов сообщил, что суд в Швейцарии конфисковал активы Каримовой на $336 млн.

Общая сумма активов Каримовой в Швейцарии, которая подлежит взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года договорились о возврате $131 млн. Возврат проведут через трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, который входит в систему ООН.

Помимо этого Узбекистан и Швейцария ведут переговоры по $205 млн. Возврат еще $350 млн зависит от решения суда.

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Икрамов отметил, что Минюст работает с правоохранительными органами Швейцарии по этому делу. «Суд еще не завершился. Они говорят о победе и других вещах, но суд еще продолжается», — сказал он.

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