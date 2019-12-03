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Экономика ,  
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Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

«Укртранснафта» и «Транснефть» 3 декабря подписали дополнительное соглашение к договору о транзите нефти через территорию Украины, которое продляет контракт еще на десять лет. Сообщение появилось на странице компании в Facebook.

Договор продлевается до 1 января 2030 года. Он был подписан генеральным директором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и вице-президентом «Транснефти» Сергеем Андроновым в рамках международной конференции «Энергетика в 21 веке» в хорватском Загребе.

Как говорится в сообщении, «кроме пролонгации договора дополнительное соглашение актуализирует ряд его положений». В украинской компании отметили, что изменения не коснулись базовых принципов контракта — порядка оплаты услуг и взаимодействия технических служб двух операторов транспортировки нефти.

Запись в facebook пользователя ukrtransnafta

Договор о транспортировке российской нефти по территории Украины действовал до 31 декабря 2019 года. В мае глава «Укртранснафты» Гавриленко в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что компания планирует пролонгировать договор на десять лет с «Транснефтью» в июне. Он отмечал, что предпосылок для обратного не существует.

Тогда Гавриленко говорил, что компании ведут дискуссию насчет права, используемого в договоре. В настоящий момент при его заключении используется российское право. Украинская сторона настаивала на том, чтобы контракт заключался в рамках английского правового поля.

Теги: нефть, транзит, Украина, Россия
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