АТОР сообщила, что взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны
По предварительным данным, взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны, пострадавших и погибших среди туристов нет, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.
О том, что со стороны российской авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму раздались несколько взрывов, ранее со ссылкой на очевидцев сообщил Reuters.
В Минкурортов Крыма сообщили РБУ, что «хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали». На месте работают специальные службы, ситуация выясняется.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — заявил он. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.
К месту взрывов направили санитарную авиацию и бригады скорой помощи, сообщили в региональном минздраве. «По пострадавшим точной информации пока нет», — сказали в ведомстве.
Новофедоровка расположена в Сакском районе на западном побережье Крыма. За жилой зоной на восточной окраине поселка находится военный аэродром Саки.