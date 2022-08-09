АТОР сообщила, что взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны

По предварительным данным, взрывы в Крыму произошли далеко от курортной зоны, пострадавших и погибших среди туристов нет, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.

О том, что со стороны российской авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму раздались несколько взрывов, ранее со ссылкой на очевидцев сообщил Reuters.

В Минкурортов Крыма сообщили РБУ, что «хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали». На месте работают специальные службы, ситуация выясняется.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — заявил он. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

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К месту взрывов направили санитарную авиацию и бригады скорой помощи, сообщили в региональном минздраве. «По пострадавшим точной информации пока нет», — сказали в ведомстве.

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Новофедоровка расположена в Сакском районе на западном побережье Крыма. За жилой зоной на восточной окраине поселка находится военный аэродром Саки.