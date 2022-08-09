Глава Крыма выехал к месту ЧП после взрывов рядом с военным аэродромом
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в поселок Новофедоровка на место происшествия, где в районе российской военной авиабазы произошло несколько взрывов, об этом он сообщил в своем Telegram.
«Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов.
О взрывах у российской военной авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму ранее сообщил Reuters со ссылкой на троих очевидцев. Telegram-канал «ЧП Крым» писал о трех взрывах, после которых начался пожар. «Что-то горит и хлопает», передавал Telegram-канал «ЧП Севастополь». Mash сообщал о четырех взрывах.
Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки.
В Ассоциации туроператоров России заявили, что взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет. К месту взрывов направили санитарную авиацию и бригады скорой помощи.
Поселок Новофедоровка расположен в Сакском районе на западном побережье Крыма. Сразу за жилой зоной на восточной окраине города находится военный аэродром Саки.
РБК обратился за комментарием в администрации Сакского района, Новофедоровского сельского поселения.