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Yahoo узнал, что треть американцев против нового срока Байдена и Трампа

Опрос Yahoo: треть американцев считает второй срок Байдена или Трампа «худшим сценарием»
Помимо этого лишь 30% демократов готовы поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, если она выставит свою кандидатуру, тогда как 52% избирателей хотят, чтобы кандидатом от Демократической партии был кто-то другой
Фото: JIM LO SCALZO / EPA / ТАСС
Фото: JIM LO SCALZO / EPA / ТАСС

Более трети граждан США сочли выдвижение на второй президентский срок главы государства Джо Байдена и бывшего лидера Дональда Трампа «худшим, что может случиться» со страной. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на опрос Yahoo News-YouGov.

Согласно результатам опроса, 37% зарегистрированных избирателей от обеих партий заявили, что считают «худшим сценарием» для США переизбрание Трампа, 35% придерживаются той же позиции по отношению к Байдену.

Так, 85% демократов и 25% республиканцев выступают против выдвижения Трампа в 2024 году, тогда как 43% демократов и 84% республиканцев выступают против Байдена, отмечает издание.

Отвечая на вопрос, если бы выборы 2024 года состоялись сегодня, за кого бы они проголосовали — Трампа или Байдена, 41% избирателей сообщил, что поддержал бы Байдена, а 39 процентов заявили, что поддержали бы Трампа.

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В гипотетическом случае, когда Байден отошел в сторону, только 30% демократов сообщили, что хотели бы видеть вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты.

Около трети республиканцев заявили, что предпочли бы видеть губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве кандидата от республиканцев.

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Опрос был проведен в период с 28 июля по 1 августа среди 1557 совершеннолетних американцев. Учитывался пол, возраст, образование и голосование на президентских выборах 2020 года.

Респондентам предлагали шкалу из пяти вариантов ответа — неуверен, «лучшее, что могло случиться», «в основном хорошее», «сочетание хорошего и плохого», «в основном плохое».

В середине июля Дональд Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года, не вдаваясь в подробности. Он выразил уверенность, что если будет баллотироваться, то выиграет выборы.

Позднее, 29 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден планирует переизбраться в 2024 году, несмотря на снижающиеся рейтинги на фоне падения ВВП, высоких цен в США и роста инфляции.

Трамп — 45-й президент Соединенных Штатов. Он возглавлял страну с 2017 по 2021 год и проиграл очередные выборы Джо Байдену. Байден вступил в должность 46-го президента США в январе 2021 года.

За последнее время рейтинги Байдена и его администрации значительно снизились. Так, согласно опросу телеканала CNN, 75% респондентов, поддерживающих демократов, заявили, что хотели бы выдвижения кого-то другого от Демократической партии в 2024 году. При этом вдвое выросло число тех, кто не хочет видеть Байдена на президентском посту, — 32% против 16% ранее в 2022 году.

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Джо Байден Дональд Трамп президент США второй срок
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