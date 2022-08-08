Минобороны сообщило о выходе шести иностранных судов из портов Украины

Минобороны: еще шесть иностранных судов покинули порты Украины в рамках «зерновой сделки»

Таким образом, с начала действия «зерновой сделки» украинские порты покинули как минимум 16 иностранных сухогрузов и танкеров. По данным Минобороны, заблокированным остается еще 61 судно из 14 стран

Фото: Нина Ляшонок / AP

Танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули 7 и 8 августа украинские порты в рамках реализации «зерновой сделки», заключенной 22 июля в Стамбуле. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В то же время, по его словам, в шести украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остается заблокированным 61 судно из 14 стран. «Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — добавил Мизинцев.

Представитель Минобороны отметил, что безопасные коридоры действуют в Черном море ежедневно с 8:00 до 19:00 (мск). В частности, для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный открыт коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили. Для выхода из порта Мариуполь — коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

«Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов», — заключил представитель Минобороны.

Утром 8 августа о выходе двух судов Sakura и Arizona с зерном для Италии и Турции сообщало турецкое Минобороны. Накануне из украинских потов отправились еще четыре судна: сухогрузы Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Mind. Mustafa Necati с подсолнечным маслом направляется в Италию, Star Helena с сеянцами подсолнечника — в Китай. Glory, которое перевозит кукурузу, направляется в Стамбул, а Riva Mind с кукурузой — в Искендерун.

Еще три сухогруза — Navistar, Rojen и Polarnet — покинули украинские порты утром 5 августа. А самым первым судном, вышедшим из украинского порта по «зерновому коридору» 3 августа, стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

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Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при посредничестве ООН 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичное соглашение отдельно от России.

В соответствии с документами стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.