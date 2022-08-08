Reuters: Россия и Украина согласились не нападать на корабли в рамках сделки по зерну

Reuters узнал об отказе сторон «зерновой сделки» от атак на корабли

По данным агентства, Россия и Украина договорились не атаковать торговые суда и портовую инфраструктуру, задействованную в «зерновой сделке», а также не приближаться ближе 16 км к торговому судну, следующему по морскому коридору

Фото: Нина Ляшонок / AP

В рамках «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле 22 июля, Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру. Об этом со ссылкой на документ, в котором зафиксирована процедура исполнения сделки, сообщает Reuters.

«Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в этой инициативе», — говорится в документе.

Кроме этого, согласно договоренностям, военное судно, самолет или беспилотник не могут находиться ближе 10 миль (16 км) от торгового судна, проходящего по морскому коридору. Исключением являются территориальные воды Украины.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичную часть соглашения отдельно от России.

В соответствии с документом стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы, утверждал министр обороны России Сергей Шойгу. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.

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В тот же день стороны оформили меморандум, который предусматривал подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Москва настаивала, что экспорт зерна из России и с Украины должен начаться синхронно.

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.

По оценке советника президента Украины по экономике Олега Устенко, страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при работе портов без сбоев. Если же из-за боевых действий они не смогут функционировать должным образом, Киеву понадобится на перевозку до 24 месяцев.