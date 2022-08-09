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Война санкций ,  
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Минюст США сообщил о разрешении суда на арест «самолета Скоча»

Суд в США разрешил арестовать самолет Airbus, который Вашингтон связал с Андреем Скочем
Прокуратура США считает, что депутат Госдумы Андрей Скоч владеет самолетом Airbus стоимостью не менее $90 млн через третьи лица

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка разрешил арестовать самолет Airbus A319-100, принадлежащий «российскому олигарху Андрею Скочу». Об этом сообщается на сайте Минюста США. Состояние Скоча и его семьи Forbes оценивает в $4,7 млрд, основные активы семьи — доли в USM (30%) и Внуково (61,5%).

Минюст США пишет, что российский бизнесмен и депутат Госдумы владеет самолетом стоимостью $90 млн через третьи лица. Суд постановил, что самолет подлежит аресту и конфискации.

Подразделение Минфина США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — 24 марта обвинило Скоча и других членов Госдумы в «поддержке усилий Кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», а 2 июня определило Airbus A319-100 как «заблокированную собственность».

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Яхта &laquo;Amadea&raquo;

До этого, в 2018 году, американский Минфин ввел санкции против Скоча.

После начала Россией спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В начале марта Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «российскими олигархами».

Группа должна изучать способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и заниматься розыском их активов.

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После того, как Запад ввел против России санкции из-за военной операции на Украине, в разных государствах мира стали арестовывать яхты и недвижимость российских миллиардеров.

Президент Владмиир Путин называл санкции Запада незаконными и принятыми «в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
суд США арест самолет Airbus Андрей Скоч
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