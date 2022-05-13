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Война санкций ,  
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Суперъяхта Михельсона пропала с радаров в Карибском море

Последний раз Pacific передала свои координаты 8 мая. По данным Bloomberg, яхта двигалась по направлению к Багамским островам
Леонид Михельсон
Леонид Михельсон (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Яхта Pacific, принадлежащая председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону, перестала передавать свои координаты, пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервиса, который предоставляет информацию о передвижениях судов. Стоимость суперъяхты — $150 млн, ее длина — 85 м.

По данным агентства, Pacific 5 мая покинула один из портов Коста-Рики. Последний раз геолокация яхты была зафиксирована вечером 8 мая. Тогда судно находилось в Карибском море и шло почти на полной скорости по направлению к Багамским островам.

По мнению главы юридической компании I.R. Consilium Иэна Рэлби, «маловероятно, что судно, которое может столкнуться с принуждением к соблюдению санкций, рискнет появиться на Багамах», власти которых тесно сотрудничают с правоохранительными органами США. «Более вероятно, что оно окажется в другом месте неподалеку, более благосклонном к России, — на Кубе или в Венесуэле», — считает эксперт.

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НОВАТЭК находится под секторальными санкциями США. Михельсона в американском санкционном списке нет, ограничения против него ввели Великобритания и Канада.

После того как западные страны ввели против России санкции из-за военной операции на Украине, в разных государствах мира стали арестовывать яхты и недвижимость российских миллиардеров.

Михельсон занимает четвертое место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Помимо правления НОВАТЭКа, он также возглавляет совет директоров «Сибур Холдинг».

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