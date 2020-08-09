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Политика ,  
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Мэр Нагасаки выразил надежду на сокращение ядерного оружия России и США

По словам мэра Нагасаки Томихисы Тауэ, в последние годы «от стран, обладающих ядерным оружием, все чаще звучат призывы отказаться от обещаний по ядерному разоружению». Нужно «разрушить растущую атмосферу недоверия», заявил он
Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ выступил на траурной церемонии по случаю 75-й годовщины бомбардировки города и призвал Россию и США сокращать ядерные вооружения. Текст зачитанной им Декларации мира опубликовала газета Mainichi Shimbun.

«Я обращаюсь к мировым лидерам: пожалуйста, стремитесь разрушить растущую атмосферу недоверия и вместо этого укрепляйте доверительные отношения через диалог. <...> Я прошу вас выработать реальный путь к ядерному разоружению на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году, который включал бы сокращение ядерного вооружения со стороны ядерных сверхдержав — США и России», — сказал мэр Нагасаки.

Он отметил, что в мире продолжается разработка нового ядерного оружия — более простого в применении и меньшего по размерам. «В результате угроза применения ядерного оружия становится все более реальной», — отметил Томихиса Тауэ.

Помимо этого, по его словам, в последние годы «от стран, обладающих ядерным оружием, все чаще звучат призывы отказаться от обещаний в отношении ядерного разоружения». Об этом, в частности, свидетельствует отказ от Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД), отметил он.

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Нагасаки стал вторым городом Японии после Хиросимы, на который ВВС США сбросили атомную бомбу в августе 1945 года. Взрывная волна распространилась на площади более 100 кв. км, каждый третий дом был разрушен. Сразу после взрыва и в первые полгода после него погибли 74 тыс. человек. С годами число жертв росло: люди умирали от лучевой болезни. Жертвами бомбардировки Хиросимы стали, по разным оценкам, от 90 тыс. до 140 тыс. человек.

В августе 2019 года США вышли из ДРСМД. Вашингтон обвинил Москву в нарушающих договор разработках: в США посчитали, что российская ракета 9М729 имеет бо́льшую дальность полета и должна подпадать под запрет по условиям соглашения. У Москвы также были претензии к соблюдению Соединенными Штатами условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии: с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: Нагасаки, ядерное оружие
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