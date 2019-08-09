Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики

Сценарий перекрытия Балтийского моря разыгрывают российские военнослужащие во время учений «Океанский щит», которые уже неделю проходят в водах Балтики, а также в Норвежском и Северном морях, предупредили в Минобороны Латвии

Учения «Океанский щит - 2019» в Балтийском море (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю. Об этом сообщает местное издание LETA со ссылкой на Минобороны Латвии.

Учения, о которых идет речь, проходят с 1 по 9 августа в Балтийском, Норвежском и Северном морях. В общей сложности в них задействованы более 10,5 тыс. военнослужащих, 49 военных кораблей, 20 кораблей обеспечения и более 50 военных летательных аппаратов. Часть кораблей, которые привлекли к учениям, принимали участие в параде Военно-морских сил в Санкт-Петербурге в конце июля.

Латвийское ведомство обратило внимание на возросшую активность российских воздушных и морских судов в связи с учениями. Так, днем ранее вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30. Помимо этого два российских стратегических ракетоносца Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. Их на отдельных участках сопровождали американские F-22 и F-18.

На август—сентябрь у Минобороны запланированы еще одни учения — «Центр-2019». Военные отработают различные маневры вдоль Северного морского пути в Российском Заполярье, где опробуют новую технику, созданную специально для военных действий в Арктике. Обеспокоенность по поводу этих учений уже выразила Норвегия.