Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,41 +0,36 EUR Бирж. 73,29 +0,56 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,97 64,06 EUR Нал. 73,97 72,20 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1208 +0,0029 BTC/USD Бирж. 11 839,00 -216,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 317,68 -0,23% Nasdaq 7 971,51 -0,84%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Fox $45 (+27,15%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+33,39%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+23,17%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Fox $45 (+27,15%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+33,39%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+23,17%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Росгвардия опубликовала видео задержания лжеюристов в Москве Общество, 21:10 Пятая часть россиян заявила о нехватке денег до зарплаты Общество, 21:01 Минобороны сообщило о попытке наступления боевиков в Идлибе Политика, 20:54 Очевидцы сообщили о ситуации под Ачинском после новых взрывов на арсенале Общество, 20:46 РЖД опровергла наезд поезда на снаряд под Ачинском Общество, 20:37 Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях Общество, 20:35 Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах Технологии и медиа, 20:27 Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о беспорядках на акции в Москве Политика, 20:17 Девять человек пострадали из-за взрывов боеприпасов под Ачинском Общество, 20:12 В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке Политика, 20:05 На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство Общество, 19:57 Военные объяснили новые взрывы под Ачинском ударом молнии Общество, 19:55 Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики Политика, 19:50 Появилось видео новых взрывов на военном складе в Красноярском крае Общество, 19:29
Политика ,  
0 
Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики
Сценарий перекрытия Балтийского моря разыгрывают российские военнослужащие во время учений «Океанский щит», которые уже неделю проходят в водах Балтики, а также в Норвежском и Северном морях, предупредили в Минобороны Латвии
Учения «Океанский щит - 2019» в Балтийском море (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю. Об этом сообщает местное издание LETA со ссылкой на Минобороны Латвии.

Учения, о которых идет речь, проходят с 1 по 9 августа в Балтийском, Норвежском и Северном морях. В общей сложности в них задействованы более 10,5 тыс. военнослужащих, 49 военных кораблей, 20 кораблей обеспечения и более 50 военных летательных аппаратов. Часть кораблей, которые привлекли к учениям, принимали участие в параде Военно-морских сил в Санкт-Петербурге в конце июля.

Латвийское ведомство обратило внимание на возросшую активность российских воздушных и морских судов в связи с учениями. Так, днем ранее вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30. Помимо этого два российских стратегических ракетоносца Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. Их на отдельных участках сопровождали американские F-22 и F-18.

Политика
Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике

На август—сентябрь у Минобороны запланированы еще одни учения — «Центр-2019». Военные отработают различные маневры вдоль Северного морского пути в Российском Заполярье, где опробуют новую технику, созданную специально для военных действий в Арктике. Обеспокоенность по поводу этих учений уже выразила Норвегия.

Автор: Анна Трунина
Теги: Латвия, Балтийское море, российские военные
Материалы по теме
Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»
Политика
Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter