Российские Ту-95 пролетели над Беринговым морем в сопровождении ВВС США

Российские Ту-95 пролетели над Беринговым морем в сопровождении ВВС США

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Берингова моря, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК. На отдельных участках маршрута их сопровождали американские F-22 и F-18 ВВС США.

В ведомстве заявили, что полет выполнялся в рамках оперативных учений «Океанский щит 2019». Продолжительность полета стратегических бомбардировщиков составила более десяти часов. «Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — заявили в Минобороны.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter сообщило, что российские бомбардировщики были перехвачены истребителями ВВС США. Ведомство опубликовало фотографии перехвата российских бомбардировщиков.

В последний раз российские Ту-95 пролетели у берегов Аляски в мае. Тогда у границ США появились сразу четыре стратегических бомбардировщика.