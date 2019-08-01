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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Политика ,  
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Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике
Маневры «Океанский щит» проходят во второй раз. На учения большинство кораблей отправилось после морского парада в Санкт-Петербурге
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Балтийском море в начале августа пройдут масштабные учения «Океанский щит 2019». Об этом сообщает Министерство обороны, передает ТАСС. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

Участие в маневрах, которые пройдут в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа, примут 49 кораблей и боевых катеров, а также более 10 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учениях примут участие 20 кораблей обеспечения и 58 летательных аппаратов. Основу группировки составляют корабли и суда, которые 28 июля принимали участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

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Учения «Океанский щит» проводятся на Балтике с прошлого года. Тогда в маневрах, которые проходили в начале сентября, принимали участие 26 кораблей, две подлодки, а также 34 летательных аппарата. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны будет проводить такие учения на постоянной основе.

В начале июля морские учения Россия проводила в акватории Черного моря. Они проходили параллельно с маневрами НАТО Sea Breeze 2019.

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