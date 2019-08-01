Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике

Россия выведет 10 тыс. военных и полсотни кораблей на учения на Балтике

Маневры «Океанский щит» проходят во второй раз. На учения большинство кораблей отправилось после морского парада в Санкт-Петербурге

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Балтийском море в начале августа пройдут масштабные учения «Океанский щит 2019». Об этом сообщает Министерство обороны, передает ТАСС. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

Участие в маневрах, которые пройдут в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа, примут 49 кораблей и боевых катеров, а также более 10 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учениях примут участие 20 кораблей обеспечения и 58 летательных аппаратов. Основу группировки составляют корабли и суда, которые 28 июля принимали участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Учения «Океанский щит» проводятся на Балтике с прошлого года. Тогда в маневрах, которые проходили в начале сентября, принимали участие 26 кораблей, две подлодки, а также 34 летательных аппарата. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны будет проводить такие учения на постоянной основе.