Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»

Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»

Российские военные проводят тренировки все ближе к границе западных стран, заявили в Осло. Беспокойство норвежских военных вызвали учения «Центр-2019», где должна быть испытана новейшая арктическая техника

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу учений в Арктике «Центр-2019», о которых Осло предупредила Россия. В военном ведомстве скандинавской страны их назвали тревожным признаком «все более агрессивного поведения северного соседа», сообщает агентство Reuters.

Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран. Норвежские власти указывают, что учения пройдут недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

В Осло пообещали внимательно следить за грядущими испытаниями.

Намеченные на август—сентябрь учения «Центр-2019» были анонсированы еще в декабре прошлого года. Предполагается, что в ходе маневров, которые пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье, будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике. Речь идет в том числе о машине огневой поддержки «Торос», танке Т-80БВ, а также специализированных вездеходах.

В начале апреля президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге отметил, что в небе над Арктикой авиация стран НАТО ведет более активные действия, чем российская. При этом глава государства отметил, что не видит серьезной военной напряженности в регионе.