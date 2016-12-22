Что происходит на финансовом рынке России. Главное

На фоне сообщений о новых антироссийских санкциях рубль упал к доллару, обновив апрельский минимум, акции Сбербанка и ВТБ также начали дешеветь. Главное о состоянии российского финансового рынка на данный момент — в обзоре РБК

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Что произошло

Курс доллара впервые с апреля превысил 65 руб. Курс евро преодолел отметку в 75,17 руб. Рубль не дешевеет более быстрыми темпами из-за высоких цен на нефть. В последнее время Brent дорожает из-за международных факторов — в первую очередь из-за санкций США в отношении Ирана. В таких условиях бумаги российских компаний нефтяного сектора чувствуют себя уверенно, а рубль защищен от чрезмерного снижения к бивалютной корзине. Пресс для России: к чему приведут предложенные в США санкционные меры Политика

впервые с апреля превысил 65 руб. преодолел отметку в 75,17 руб. Рубль не дешевеет более быстрыми темпами из-за высоких цен на нефть. В последнее время Brent дорожает из-за международных факторов — в первую очередь из-за санкций США в отношении Ирана. В таких условиях бумаги российских компаний нефтяного сектора чувствуют себя уверенно, а рубль защищен от чрезмерного снижения к бивалютной корзине. Акции Сбербанка и ВТБ продемонстрировали стремительное падение. Стоимость обыкновенной акции Сбербанка на Московской бирже достигла минимума с апреля 2018 года, опустившись до 191,5 руб. По такой же цене отдельные сделки заключались 16 апреля тоже на опасении новых санкций со стороны США. По состоянию на 18:00 мск снижение цен на акции Сбербанка достигало 4,49%. Падение котировок ВТБ 8 августа было не таким сильным — цены опускались до минимума с 20 июня в 0,0453 руб. за акцию.

продемонстрировали стремительное падение. Стоимость обыкновенной акции Сбербанка на Московской бирже достигла минимума с апреля 2018 года, опустившись до 191,5 руб. По такой же цене отдельные сделки заключались 16 апреля тоже на опасении новых санкций со стороны США. По состоянию на 18:00 мск снижение цен на акции Сбербанка достигало 4,49%. Падение котировок ВТБ 8 августа было не таким сильным — цены опускались до минимума с 20 июня в 0,0453 руб. за акцию. Акции АФК «Система» подешевели на открытии торгов на 4,5%, до 8,565 руб. за бумагу, на минимуме цена одной акции компании составила 8,555 руб.

подешевели на открытии торгов на 4,5%, до 8,565 руб. за бумагу, на минимуме цена одной акции компании составила 8,555 руб. Почти на 4% снизились котировки КамАЗа, «Яндекса», «Мечела» и «Газпром нефти» . Более 12% с начала дня потеряли акции Коршуновского горно-обогатительного комбината.

. Более 12% с начала дня потеряли акции Коршуновского горно-обогатительного комбината. Аналитики, опрошенные редакцией РБК, заметили распродажу облигаций федерального займа (ОФЗ) . Из-за возможности новых санкций ОФЗ начали обесцениваться сами по себе: власти США рассматривают возможность запретить американским инвесторам вкладываться в российский госдолг.

Причины

Падение рубля и акций банков эксперты связывают с новостями, которые касаются деталей новых антироссийских санкций США. Они позволят блокировать счета и активы некоторых российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ). Под влиянием этих продаж рубль обновил многомесячные максимумы, а акции Сбербанка, на балансе которого много облигаций федерального займа, теряют стоимость. При обесценивании этого инструмента у Сбербанка появляется риск возникновения убытка от ценных бумаг, что в конечном итоге может привести к снижению чистой прибыли.

За месяц, прошедший после встречи Трампа и Путина в Хельсинки, сенаторы внесли в конгресс еще пять проектов, которые касаются ограничительных мер против России, в том числе проект о санкциях против Nord Stream 2, американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России, а также законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по «закону Магнитского».

Что касается акций АФК «Система», 7 августа стало известно о том, что Госдеп США может ввести санкции в отношении основного акционера компании Владимира Евтушенкова. Его подозревают в «нелегальных операциях с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане».

Последний раз США ввели санкции против России в апреле. Тогда ограничения коснулись российских чиновников и бизнесменов, по мнению Вашингтона, близких к Кремлю.