В Госдепе назвали Москве условие не введения второй волны санкций

В Госдепе США выразили надежду на то, что до второй волны санкций против России из-за «дела Скрипалей» дело не дойдет. Однако для этого Москва должна выполнить ряд условий

Фото: Neil Hall / EPA-EFE

В ходе телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что в Вашингтоне рассчитывают, что не станут применять второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако это все же может произойти, если Москва не выполнит ряд условий, сообщает корреспондент РБК.

По словам чиновника, в ближайшие три месяца Россия должна будет предоставить гарантии, что она не будет применять химическое или биологическое оружие, а также допустит инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей.

Представитель Госдепа указал, что второй пакет санкций будет означать снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума внешней торговли, а также запрет компании «Аэрофлот» на полеты США. Что же касается первого пакета, который будет введен в действие в районе 22 августа, то он отчасти дублирует уже существующие ограничения и предусматривает запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Американский чиновник указал, что из первого пакета будут исключения. Так, санкции не будут касаться поставок оборудования для гражданской авиации и сотрудничества в космической сфере.

Поводом для объявленных санкции стало отравление в Великобритании Скрипаля. В Лондоне уверены, что за этим преступлением стоят российские власти. В Москве все подозрения в адрес России считают безосновательными, требуя от британцев предоставить четкие доказательства.