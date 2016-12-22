Курс доллара превысил 66 руб. на фоне подготовки новых санкций США

Рубль после начала торгов 9 августа продолжил падение на фоне сообщений о подготовке новых санкций США против России. Курс доллара превысил 66 руб., стоимость евро на открытии торгов пробила планку в 77 руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Согласно данным Московской биржи, к 10:01 мск курс доллара вырос до 66,25 руб., на 71 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос на 80 коп., до 76,93 руб. В течение последующих 15 минут стоимость европейской валюты пробила планку в 77 руб., достигнув уровня в 77,23 руб. за евро. Однако позднее наступила коррекция, и к 10:40 мск курс опустился до 76,59 руб. за евро.

Курс доллара поднимался до 66,51 руб., но также скорректировался, опустившись к 10:45 мск до 66,23 руб.

Вниз вслед за отечественной валютой пошли и основные биржевые показатели. Так, индекс РТС пробил психологически важную отметку в 1100 пунктов впервые с июня. К 10:42 мск биржевой показатель с начала торгов опустился на 3,2%, до уровня 1077 пунктов.

На общем негативном фоне опустилась также стоимость акций большинства российских компаний. В лидерах падения оказался «Аэрофлот», в отношении которого могут быть введены ограничения на полеты в США в соответствии со вторым санкционным пакетом по «делу Скрипалей». На открытии Мосбиржи акции компании опускались более чем на 11%. В число компаний, чьи акции наиболее остро отреагировали на негативные новости, вошли также банк ВТБ (падение более чем на 6%) и Сбербанк (падение более чем на 5,2%).

Накануне, 8 августа, Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с «делом Скрипалей». Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты «Аэрофлота» в США. Он вступит в силу ​в том случае, если Москва не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Ранее стало известно содержание санкционного законопроекта, подготовленного группой американских конгрессменов. Он касается, в частности, санкций против российского госдолга и ряда крупнейших банков. На фоне этой информации 8 августа произошел резкий обвал рубля до двухлетнего минимума. К вечеру среды доллар на Московской бирже подорожал до 65,2 руб., достигнув уровня ноября 2016 года. К закрытию биржи курс опустился еще сильнее, достигнув 65,69 руб. за доллар. Курс европейской валюты также резко пошел вверх — курс евро впервые за три месяца​ с начала мая поднялся выше 76 руб. и достиг отметки 76,26 руб.