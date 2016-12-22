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Акции «Аэрофлота» упали более чем на 11% на открытии Мосбиржи
Новые санкции США, 10:22
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Акции «Аэрофлота» упали более чем на 11% на открытии Мосбиржи
Акции дешевеют на фоне решения властей США ввести санкции против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. В рамках этих ограничений «Аэрофлот» может лишиться права на полеты в США
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ценные бумаги компании «Аэрофлот» подешевели более чем на 8% на открытии торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. Цена закрытия предыдущего дня составила 111,85 руб. за акцию; цена открытия 9 августа — уже 108 руб., после чего продолжила падение до уровня ниже 104 руб.

Позднее падение ускорилось, акции стали стоить менее 100 руб. По состоянию на 10:40 мск они торговались на отметке 99,10 руб., падение составило 11,09%.

Что происходит на финансовом рынке России. Главное
Экономика

Накануне, 8 августа, Госдеп США сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химическое оружие и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции. Они предполагают в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

На фоне этих новостей утром 9 августа рубль продолжил дешеветь по отношению к доллару и евро, а акции ВТБ и Сбербанка — падение на утренних торгах на Мосбирже.

В посольстве России в США назвали новые санкции США «драконовскими». Но дипломаты также отметили, что Россия готова к открытому расследованию произошедшего в Солсбери.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Аэрофлот» , акции
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