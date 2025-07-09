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Военная операция на Украине ,  
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CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

Сюжет
Военная операция на Украине
На записи с встречи Трампа с донорами в 2024 году республиканец пересказывает беседу с Путиным, в ходе которой отговаривал его от начала боев на Украине. По словам республиканца, Путин «на 10%» поверил в угрозу разбомбить Москву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

CNN опубликовал аудиозаписи от 2024 года, сделанные во время предвыборных мероприятий тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которых он рассказывает спонсорам, что отговаривал российского президента Владимира Путина от начала военных действий против Украины, пригрозив «разбомбить Москву».

Об этих словах Трампа стало известно в прошлом году, в частности, в мае 2024-го об этом писала The Washington Post, но аудио прежде не обнародовали. CNN уточняет, что записи были сделаны на встречах республиканца с донорами в Нью-Йорке и Флориде. Доступ к ним получили журналисты Джош Доус, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, авторы книги о выборах в США 2024 года.

«Я сказал Путину: «Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора». А потом [Путин] такой: «Я вам не верю». «Он сказал: «Не может быть», а я сказал: «Может», — говорит Трамп на одной из записей. По словам республиканца, Путин поверил ему «на 10%». Когда именно состоялась эта беседа, политик не уточнил.

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Дональд Трамп

Со слов Трампа, позже он сделал аналогичное предупреждение в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином: заявил, что, если Китай вторгнется на Тайвань, США «разбомбят к чертям» Пекин. «Он подумал, что я сошел с ума, он переспросил: «Пекин? Вы собираетесь разбомбить...», — процитировал Трамп председателя КНР. По словам политика, Си тоже поверил ему «на 10%», хотя «хватило бы и 5%».

После этого, утверждает Трамп, у него с Си «никогда не было проблем».

Во время предвыборной кампании республиканец неоднократно заявлял, что при нем конфликт России и Украины не начался бы, и обещал завершить военные действия в короткие сроки. В первые дни на посту президента он говорил, что обе стороны готовы к соглашению о мире, однако со временем разочаровался как в Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском. Трамп не раз допускал, что США откажутся от посредничества в урегулировании из-за отсутствия прогресса.

Накануне, 8 июля, Трамп вновь заявил, что «недоволен» Путиным и добавил, что «очень серьезно» рассматривает возможность введения санкций против России.

В Кремле отмечали, что Россия внимательно относится ко всем заявлениям Трампа, заинтересована в достижении своих целей, предпочтительно «политико-дипломатическими средствами». «Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается санкций, власти России считают их незаконными, с Москвой нельзя разговаривать «языком ультиматумов», заявляли в Кремле.

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