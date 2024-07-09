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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил об ужасном периоде для США из-за Байдена

Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

США переживают ужасный период истории из-за действующего президента Джо Байдена, заявил в интервью телеканалу Fox News экс-президент Дональд Трамп.

«Думаю, это ужасное время для нашей страны. Нас не уважают нигде в мире. <...> Худший президент в истории страны», — заявил политик.

По мнению Трампа, из-за действий Байдена США могут быть втянуты в третью мировую войну.

На дебатах американский президент выглядел странно, был бледным, говорил слабым голосом, отметил Трамп. Однако из президентской гонки Байден не выйдет из-за своего эго, считает бывший глава государства.

Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты
Политика
Джо Байден

В ночь с 27 на 28 июня в США состоялись первые президентские дебаты. 67% зрителей присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN.

Из-за неудачного выступления Байдена в эфире его сторонники усомнились в физической способности 81-летнего политика продолжать гонку. Некоторые демократы выразили сомнения в способности Байдена одержать победу на выборах.

Результат дебатов президент объяснил усталостью после нескольких перелетов. Политик также призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента.

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Дональд Трамп Джо Байден США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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