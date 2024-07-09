Трамп заявил об ужасном периоде для США из-за Байдена

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

США переживают ужасный период истории из-за действующего президента Джо Байдена, заявил в интервью телеканалу Fox News экс-президент Дональд Трамп.

«Думаю, это ужасное время для нашей страны. Нас не уважают нигде в мире. <...> Худший президент в истории страны», — заявил политик.

По мнению Трампа, из-за действий Байдена США могут быть втянуты в третью мировую войну.

На дебатах американский президент выглядел странно, был бледным, говорил слабым голосом, отметил Трамп. Однако из президентской гонки Байден не выйдет из-за своего эго, считает бывший глава государства.

В ночь с 27 на 28 июня в США состоялись первые президентские дебаты. 67% зрителей присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN.

Из-за неудачного выступления Байдена в эфире его сторонники усомнились в физической способности 81-летнего политика продолжать гонку. Некоторые демократы выразили сомнения в способности Байдена одержать победу на выборах.

Результат дебатов президент объяснил усталостью после нескольких перелетов. Политик также призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента.