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В МВД Дагестана назвали число «сидящих в тюрьмах» участников беспорядков

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьме
29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы ворвались люди и начали искать евреев в прилетевшем из Израиля самолете. Через несколько часов толпу вытеснили из аэропорта
Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива в октябре 2023 года
Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива в октябре 2023 года (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

140 человек, принявших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, после того как там приземлился самолет из Израиля, находятся под стражей, рассказал глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Его слова приводит ТАСС.

«После событий в аэропорту 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, <…> все сидят законно», — отметил Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Глава дагестанского МВД отметил, что 1,2 тыс. человек привлечены к административной ответственности.

МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале «все в порядке»
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Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

28 октября в разных городах мира прошли акции в поддержку палестинцев в Газе и против действий Израиля после начала войны с палестинским движением ХАМАС. В тот же день в дагестанском городе Хасавюрт толпа собралась у отеля «Фламинго» из-за информации о том, что там якобы есть постояльцы-израильтяне.

Вечером 29 октября 2023 года у аэропорта Махачкалы толпа людей собралась из-за прилета рейса из Израиля. Сначала они проверяли паспорта в поиске пассажиров, которые были на израильском рейсе, а позже прорвались в терминал, а потом на взлетно-посадочную полосу. Через несколько часов толпу вытеснили из аэропорта. На следующий день, 30 октября, в МВД Дагестана сообщили, что задержаны 50 человек, личности еще 150 участников погромов установлены.

В МВД Дагестана назвали число «сидящих в тюрьмах» участников беспорядков
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса — массовые беспорядки, она предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через соцсети и «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Меликов отметил, что за два часа до приземления рейса из Израиля в соцсетях была распространена инструкция из 19 пунктов по поведению в аэропорту.

После событий в Махачкале канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность израильских граждан и евреев, «где бы они ни находились».

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Мир Ландау
Дагестан Махачкала МВД аэропорты евреи
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