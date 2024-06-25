МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале «всё в порядке»

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Полиция Дагестана не обнаружила нарушений общественного порядка в Махачкале, «все в порядке», говорится в сообщении в телеграм-канале регионального МВД.

Полицейские проверяли сообщение очевидца о вооруженном мужчине, из-за этого была оцеплена территория Университетской площади.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой», — сообщили в МВД.

Ранее о стрельбе в городе сообщали телеграм-каналы Baza и SHOT со ссылкой на очевидцев. В администрации Махачкалы позже уточнили, что в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова силовики «проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию».

Как рассказала РБК очевидица Мадина, сначала мимо нее проехала полиция, и значения она этому не придала, однако позже услышала «сначала шум и слегка стрельбу». «Испугавшись, сразу уехала, поэтому не могу даже видео показать», — сообщила девушка.

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