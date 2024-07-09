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Военная операция на Украине ,  
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NDTV узнал решение Моди и Путина о служащих в армии России индийцах

NDTV: на встрече Моди и Путина решили уволить служащих в армии России индийцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Индия занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине, десять уже вернулись на родину, остальных тоже уволят со службы. По данным NDTV, такое решение было принято на переговорах Путина и Моди в Москве
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщает индийский NDTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, премьер-министр страны Нарендра Моди поднял этот вопрос в разговоре с президентом Владимиром Путиным во время визита в Россию 8–9 июля.

NDTV сообщает, что почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. На Украине погибли по меньшей мере двое индийцев, уточняет телеканал. Секретарь по иностранным делам Индии Винай Кватра говорил, что в российских войсках могут служить от 30 до 40 индийцев. По его словам, десять уже вернулись домой.

Весной правительство Индии заявило, что предприняло «решительные меры» против тех, кто занимался вербовкой. Следствие выявило группу, которая занималась переправкой индийцев в Россию — им обещали работу, поступление в частные вузы и помощь с бесплатным продлением визы. В страну выехали не менее 35 граждан Индии, но все ли они оказались в зоне военных действий, неясно.

«Мы эту тему никак не комментируем», — заявил журналистам после публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Им и их родственникам дают гражданство по упрощенной процедуре.

В Индии арестовали четверых вербовщиков в зону конфликта на Украине
Политика
Фото:Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вопрос о своих гражданах, попавших в зону боевых действий на Украине в составе российской армии, также поднимала Шри-Ланка. В конце июня делегация страны провела встречи с представителями МИДа и Минобороны России. Сообщалось, что во время конфликта погибли 17 ланкийцев, делегация обсуждала выплаты за погибших и раненым, а также досрочное прекращение контрактов других служащих ланкийцев и их репатриацию.

Глава МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия говорил, что «контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например перспективой получения российского гражданства».

Также страна пытается выяснить судьбу своих граждан, участвующих в боевых действиях со стороны Украины. В середине июня стало известно, что Киев пока игнорирует запросы на этот счет, писала Daily Mirror со ссылкой на источник.

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Индия российская армия Украина Военная операция на Украине Минобороны Россия Нарендра Моди
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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