Моди поднимет в России вопрос об участвующих в военной операции индийцах

Глава МИД Индии Винай Кватра сообщил, что от 30 до 40 граждан Индии могут по ошибке служить в российских войсках, Нью-Дели будет добиваться их досрочного увольнения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию поднимет вопрос об увольнении индийцев, которые были «по ошибке» отправлены на службу в армию, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Виная Кватры.

По его словам, от 30 до 40 граждан Индии могут служить в российских войсках.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — отметил Кватра, добавив, что десять индийцев уже возвращены.

Моди посетит Москву с официальным визитом 8-9 июля и встретится с Владимиром Путиным. На встрече они обсудят «перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», сообщали в Кремле. Премьер Индии приедет в Россию впервые с 2019 года. В последний раз он встречался с Путиным на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок.

В марте индийское Центральное бюро расследований (CBI) сообщало о разоблачении сети вербовщиков, которые обманом отправляли индийцев в зону боевых действий на Украине, четыре человека были задержаны. Обыски проходили в Нью-Дели и Мумбае. Граждан Индии «заманивали» в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением виз. По данным CBI, в Россию отправились 35 человек. Индийский МИД заявлял, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии. Там также сообщали о гибели двух граждан.