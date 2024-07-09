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Политика ,  
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Байден заявил, что объявит Зеленскому о новых мерах по укреплению ПВО

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вашингтоне объявит вместе с союзниками о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера по поводу удара в Киеве, опубликованном на сайте Белого дома.

«На этой неделе я буду принимать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы ясно дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима», — сказал Байден.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби анонсировал несколько заявлений Вашингтона и ряда союзников на саммите НАТО, они будут касаться поддержки Украины, включая укрепление ПВО, и ее вступления в альянс. «И НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства с Украиной», — сообщил Кирби на брифинге.

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