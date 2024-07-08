Кирби анонсировал несколько заявлений по Украине на саммите НАТО

Заявления будут касаться укрепления ПВО Украины, а также ее вступления в альянс, уточнил представитель Белого дома. Отказ от членства в НАТО — одно из условий, названных Путиным для урегулирования

Джон Кирби (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби анонсировал несколько заявлений США и ряда союзников на саммите НАТО в Вашингтоне по поводу поддержки Украины и ее вступления в альянс.

«Чтобы укрепить ПВО Украины и помочь ей защитить свои города и энергосистему, США и несколько наших союзников выступят с крупными объявлениями на саммите на этой неделе. И НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства с Украиной», — заявил Кирби на брифинге.

Он уточнил, что заявления будут касаться укрепления украинской ПВО, возможностей альянса по сдерживанию, оборонно-промышленной базы Соединенных Штатов. «И вы увидите некоторые обсуждения по поводу пути Украины в НАТО», — рассказал представитель Белого дома, добавив, что на саммите подтвердят, что «НАТО есть в будущем Украины».

Портал EurActiv писал, что страны НАТО еще не согласовали формулировку заявления по итогам саммита по поводу присоединения Украины к альянсу. По словам дипломатов, страны готовят документы, «которые послужат своего рода мостом к членству» этой страны, в них речь пойдет о поддержке Киева. «Имеет значение, сделан ли мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно же, имеет значение, будет ли он коротким или довольно длинным», — отметили дипломаты НАТО. «Дело в том, что мы не знаем, какой длины мост», — указал один из них.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев «хотел бы увидеть что-то похожее на приглашение» в блок. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина станет членом альянса в течение следующего десятилетия. Позднее он отметил: никто не обещал, что ровно через десять лет Украина вступит в блок. «Абсолютным минимумом» для ее членства он называл победу.

Владимир Путин среди условий для начала переговоров с Киевом перечислял вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Зеленский счел это ультиматумом.