В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим при взрывах ракет

Фото: Владислав Содель / Reuters

Власти Киева объявили 9 июля днем траура в связи с гибелью людей при взрывах ракет в городе, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Взрывы прозвучали в Киеве днем 8 июля, власти тогда сообщили о работе ПВО. В администрации города заявили, что падение обломков ракет зафиксировали в семи районах — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском. Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в Киеве погибли 20 человек, почти 100 пострадали.

В Шевченковском районе была повреждена детская больница «Охматдет», написал Владимир Зеленский в телеграм-канале. Кличко сообщил о 16 пострадавших в больнице.

Минобороны России сообщало, что утром 8 июля в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

По данным ведомства, заявления представителей властей Украины о «намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

В ведомстве также отметили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.