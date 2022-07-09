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Президент Шри-Ланки заявил, что примет любое решение правительства

После захвата протестующими резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы премьер Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров партий. Местонахождение президента не известно
Готабая Раджапакса
Готабая Раджапакса (Фото: Pradeep Dambarage / Zuma / Global Look Press)

Скрывшийся от протестующих, захвативших его резиденцию, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что примет любое решение, принятое на созванном премьером Ранилом Викрамасингхе экстренном совещании с лидерами политических партий. Об этом сообщает портал Ada Derana со ссылкой на офис премьера.

Ланкийское отделение Daily Mirror пишет в Twitter, что в соцсетях появились сообщения о багаже президента на военно-морском корабле SLNS Gajabahu в порту Коломбо. Это судно покинуло порт некоторое время назад, однако связаться с представителем военно-морских сил Шри-Ланки не удалось, добавляет издание. Кроме того, Daily Mirror сообщало о группе «ВИП-машин», которые двигались в сторону аэропорта по шоссе Коломбо — Негомбо. Позднее издание уточнило, что в страну вернулся бывший командир армии Шавендра Силва, находившийся с визитом в Индии.

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Издание также опубликовало копию заявления депутатов парламента от партии «Народный фронт Шри-Ланки» (SLPP), которые призвали президента уйти в отставку.

Как протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Видео
Политика

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. Протестующие требуют отставки правительства и президента Готабаи Раджапаксы. 9 июля они взяли штурмом его резиденцию, однако глава государства успел покинуть ее. Reuters со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает, что президента вывезли из резиденции днем ранее. Где он находится на данный момент, не уточняется.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе после этого созвал экстренное совещание с лидерами политических партий, а также попросил собрать парламент. По информации Reuters, глава правительства также находится в безопасном месте. Агентство пишет, что в протестах пострадали уже 39 человек, в том числе двое полицейских.

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Как протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Видео
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12 апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости. В Минфине заявили, что пандемия COVID-19 и военные действия на Украине настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что страна не может выполнять обязательства по внешнему госдолгу.

В мае в результате столкновения сторонников предыдущего премьера Махинды Раджапаксы с протестующими погибли три человека, еще 150 пострадали. После этого глава кабмина ушел в отставку, чтобы позволить его брату, президенту страны, создать «правительство национального единства». Пост премьера занял Ранил Викрамасингхе.

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Теги
Полина Мартынова
Шри-Ланка протесты президент
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Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки
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Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов
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