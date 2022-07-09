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NewsWirе узнал о призыве лидеров партий к отставке президента Шри-Ланки
NewsWirе: Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку
Лидеры политических партий Шри-Ланки на совещании под председательством спикера парламента Махинды Япы Абейвардены приняли решение, что президент Готабая Раджапакса должен подать заявление об отставки. Об этом сообщает портал NewsWirе.
По данным портала, участники встречи попросили главу государства покинуть свой пост.
Махинда Япа Абейвардена созвал собрание лидеров партии после того, как протестующие взяла штурмом официальную резиденцию президента в Коломбо.
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