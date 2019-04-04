Reuters узнал о маскировке «секретной базы Минобороны» под пионерлагерь

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,49 +0,25 EUR Бирж. 73,44 +0,15 Brent 69,62 +0,69% USD Нал. 65,89 65,10 EUR Нал. 73,93 73,14 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1215 -0,0019 BTC/USD Бирж. 4 996,49 +16,49 IMOEX 2 535,50 +0,13% RTSI 1 219,94 -0,36% DJIA 26 320,27 +0,39% Nasdaq 7 862,55 -0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 12:36
В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров Бизнес, 20:00 «Газпром» нашел финдиректора в Газпромбанке Бизнес, 19:56 Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи Политика, 19:55 «Авангард» третий раз победил «Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина Спорт, 19:53 Минтранс не увидел необходимости запрещать зажигалки на борту самолета Общество, 19:49 Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса Общество, 19:49 Минтранс исключил проверку цен на безбагажные тарифы в авиакомпаниях Бизнес, 19:42 Совбез России предложил поменять критерий отбора фирм для охраны школ Общество, 19:40 Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина Бизнес, 19:34 Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе Политика, 19:33 «Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок Бизнес, 19:29 ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе Общество, 19:13 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 19:08 В iTunes и Play Market нашли призывающие к криминалу приложения Общество, 19:08
Политика ,  
0 
Reuters узнал о маскировке «секретной базы Минобороны» под пионерлагерь
Речь идет о казармах вблизи хутора Молькино в Краснодарском крае. Там, по утверждению агентства, находится связанная с Минобороны база для бойцов частных военных компаний, где те останавливаются перед отправкой в Сирию
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На территории военной базы рядом с хутором Молькино под Краснодаром располагаются три казармы, замаскированные по документам под пионерский лагерь, где расквартировываются российские частные военные специалисты перед отправкой в Сирию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы и собеседников, близких к бойцам, бывавших там.

В частности, о существовании этих казарм стало известно из судебных документов, относящихся к тяжбе между компанией «Мегалайн», занимающейся строительством этих объектов и ее субподрядчиком «Севзапстрой», который участвовал в стройке. В своем решении суд описывает одно из зданий как «пионерский лагерь», два других корпуса названы зданиями для «временного размещения отдыхающих».

Речь, по данным Reuters, идет о двухэтажных зданиях, расположенных на территории базы российской военной разведки в Молькино. Строительство казарм было завершено в 2015 году. На въезде на территорию корреспонденты агентства видели, что автомобили заезжают на ее территорию через блокпост, на котором их проверяют вооруженные люди в российской военной форме.

Источник Reuters, близкий к бойцам и который останавливался в лагере, а также родственник одного из бойцов, бывавший в лагере, утверждают, что казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом перед отправкой в Сирию.

Агентство со ссылкой на данные СПАРК сообщает, что «Мегалайн» связан с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В тот момент, когда компания платила за строительство лагеря, она на 50% принадлежала компании «Лахта», а еще на 50% — фирме «Конкорд менеджмент и консалтинг». С 2003 по 2011 год, по данным СПАРК, «Конкорд менеджмент и консалтинг» контролировался Пригожиным, во время проведения платежей за лагерь в Молькино «Конкорд» принадлежал матери Пригожина, в 2017 году компания снова стала официально принадлежать Пригожину, отмечает агентство.

Минобороны России не ответило на вопрос агентства о предназначении зданий в Молькино. Так же поступила и компания «Мегалайн». «Мы ничего не знаем об этом [казармах в Молькино]. Вообще не наш вопрос», — приводит Reuters комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Конкорд менеджмент и консалтинг» отказался отвечать на вопросы агентства, назвав их «не имеющими никакого отношения к действительности» и объяснив, что расценивает Reuters «как ангажированное издание, существующее на средства американских и британских властей для очернения российской действительности».

В пресс-службе администрации Краснодарского края отказались от комментариев РБК.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Минобороны, Сирия, ЧВК
Материалы по теме
В Ливии опровергли присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера
Политика
ЧВК Вагнера попала в санкционный список США
Политика
Посол ответил на сообщения о присутствии российских ЧВК в Венесуэле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter