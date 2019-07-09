Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Россия готова в любой момент проглотить Грузию, так как Тбилиси зависит от Москвы, считает бывший президент страны. Премьер Грузии связывал матерные реплики журналиста в адрес Путина с самим Саакашвили

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Рустави 2» сравнил нынешние власти страны с режимом Виши во Франции времен Второй мировой войны. Политик комментировал ухудшение российско-грузинских отношений в последние недели.

«Это правительство, которое было сателлитом Гитлера во Франции, которое утверждало, что является правительством независимого государства, но фактически было полностью подчинено оккупантам», — заявил Саакашвили.

Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой». «Кот играет с ней и готов в любой момент проглотить», — пояснил он.

Экс-президент также заявил, что Грузия во время, когда президентом США был Барак Обама, была близка к подписанию соглашения о свободной торговле с Вашингтоном, но сейчас власти страны, по мнению Саакашвили, предпочли «зависеть от России».

Саакашвили в Грузии заочно осужден за злоупотребление полномочиями и за организацию нападения на бывшего депутата парламента.

Новое обострение в российско-грузинских обострениях произошло после того, как 7 июля ведущий этого телеканала Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке с использованием мата к Путину. Габунию после этого отстранили от работы, а Госдума предложила ввести санкции против Тбилиси. Во вторник Путин заявил, что «не стал бы» вводить санкции. «Мало ли кто что ляпнул», — сказал президент.

Саакашвили ранее раскритиковал Габунию: журналист, по версии экс-президента Грузии, имитировал российские СМИ.

Власти страны поведение журналиста также раскритиковали: президент Саломе Зурабишвили назвала выступление провокационным, а премьер страны Мамука Бахтадзе заявил о том, что ситуация стала результатом провокации со стороны самого Саакашвили.