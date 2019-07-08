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Политика ,  
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Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Сделанное в эфире «Рустави-2» нецензурное заявление исходило не только от журналиста телеканала, считает грузинский премьер
Мамука Бахтадзе (Фото: РИА Новости)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По мнению Бахтадзе, неприемлемые слова не были заявлением одного журналиста. «Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от «Единого национального движения» и их вождя (Саакашвили. — РБК)», — сказал он. По его словам, сказанное в эфире было примером аморального поведения и провокацией, направленной на дестабилизацию Грузии и нанесение ущерба национальным интересам.

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Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин

7 июля ведущий «Рустави-2» Георгий Габуния высказался на русском языке о Путине и его покойных родителях, используя нецензурную брань. Вечером этого дня вещание телеканала было прервано из-за акции протеста. Участники акции требовали официальных извинений от его руководства и журналиста. Утром 8 июля вещание телеканала было возобновлено.

Руководство канала официально извинилось за поведение ведущего, его слова осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Габунии большим позором для грузин, а также отметил «обострение русофобских припадков». МИД России также осудил брань ведущего в адрес Путина и счел случившееся «беспрецедентной по своей низости выходкой».

Автор: Юлия Выродова
Теги: премьер-министр, Грузия, Владимир Путин
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