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Саакашвили раскритиковал обругавшего Путина матом грузинского ведущего

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью для «Рустави 2» подверг критике действия ведущего телеканала Георгия Габунию, который в прямом эфире матом обругал российского президента Владимира Путина.

«Георгий Габуния — талантливый человек, но я считаю, что мы не должны имитировать российские СМИ. В российских СМИ меня много лет оскорбляли, говорили невыразимую ложь, используя тысячи эпитетов, Владимир Путин угрожал мне «одним местом», — сказал Саакашвили.

В декабре 2008 года во время прямой линии с Владимиром Путиным, бывшему тогда премьером, задали вопрос: «Правда ли, что Вы обещали повесить Саакашвили за одно место?» «Почему за одно?» — ответил президент.

В то же время Саакашвили, комментируя «Рустави 2» инцидент с телеведущим, также обвинил власти Грузии в «неадекватной реакции» на случившееся. Ранее премьер страны Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией самого Саакашвили. Эту же версию высказывала и российский продюсер Тина Канделаки.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал программу P.S. с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Руководство «Рустави 2» принесло извинения за поведение телеведущего, однако генеральный директор канала Ника Гварамия сообщил, что телеканал «разделяет отношение Георгия Габунии к России». Ведущего от работы отстранили.

Теги: Михаил Саакашвили, Телевидение, Грузия
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