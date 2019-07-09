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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Зеленский взял в советники футуролога
Новый внештатный советник президента Украины возглавляет украинский филиал американского Института сингулярности. Он также известен в стране как футуролог и организатор технологических конференций
Игорь Новиков (Фото: urnla / Facebook)

Владимир Зеленский назначил Игоря Новикова своим новым внештатным советником, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Сейчас Игорь Новиков является главой украинского филиала американского Института сингулярности (SingularityU Kyiv Chapter), поясняют украинские СМИ.

«За два года лекции и семинары Игоря собрали аудиторию более 100 тыс. человек, и он считается ведущим докладчиком и футурологом Украины — звание, которое он сам с яростно отвергает. Основные направления исследований Игоря — на стыке исследований о поведении человека, экономики и сторителинга», — говорится в описании рода деятельности Новикова на сайте организации.

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Как сообщает «112 Украина», Новиков также выступал организатором конкурса инновационных проектов Global Impact Challenge (GIC Ukraine) и соорганизатором форума iForum, посвященного интернет-технологиям.

В мае 2019 года Владимир Зеленский выступал на этом форуме.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, советник, футуролог
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