Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в использовании русского языка, после того как глава государства раскритиковал чиновников за неинновационность и оторванность от инноваций.

Выступая на конференции iForum Зеленский сказал, что чиновники и инновации — «это два разных мира», пишут «Украинские новости». «Чиновники используют только четыре слова: «инновации», «диджитализация», если смогу выговорить, «гиперлуп» и «Илон Маск», — сказал Зеленский.

Он добавил, что без инноваций у страны не будет перспектив, а имеющиеся перед государством вызовы не отменяют необходимости думать о будущем.

Омелян же указал, что правильно говорить не «диджигатализация», а «дигитализация», или же «цифровизація», если по-украински. «И извините, что на украинском, потому что на кацапской мове чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», — написал он в Facebook.