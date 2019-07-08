Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов из Грузии

Все организованные туристы вернулись из Грузии в Россию до прекращения авиасообщения. Купившие туры до конца 2019 года перебронировали их на другие направления или аннулировали, получив компенсацию, сообщили в Ростуризме

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Все организованные путешественники, которые должны были вернуться из Грузии в срок до 8 июля, находятся на территории России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, поступившем в РБК.

В организации также рассказали, что всего договоры о покупке туров с 8 июля до конца 2019 года заключили 4183 человека. Большинство из них (2,85 тыс.) перебронировали путевки на другие направления, остальные (1,36 тыс.) аннулировали туры и получили компенсацию. Туры перебронировали в Турцию, на Кипр, в Черногорию, Скандинавские страны, Италию и Испанию.

В Ростуризме сообщили, что большинство авиакомпаний осуществили полный возврат билетов по направлению Россия — Грузия. Исключением стала Georgian Airways, которая «не принимает билеты к возврату и принимает заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней».

Президент Владимир Путин в конце июня запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля. Туроператорам рекомендовали воздержаться от продажи туров в страну. Минтранс позднее сообщил, что будет введен и временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию. В Кремле указывали, что полеты возобновятся только после нормализации ситуации в Грузии.