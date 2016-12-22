Politico назвало состав делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

В поездке на саммит в Хельсинки Дональда Трампа будут сопровождать советники и высокопоставленные чиновники, однако среди них не будет его зятя Джареда Кушнера и дочери Иванки Трамп, узнало издание

Дональд Трамп (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

В состав американской делегации, которая будет сопровождать Дональда Трампа во время визита в Хельсинки для переговоров с Владимиром Путиным, не вошли ни дочь президента США Иванка, ни его зять Джаред Кушнер, сообщает Politico со ссылкой на информацию из полученных документов. Издание отмечает, что ранее Джаред Кушнер, как и Иванка Трамп, играли значительную роль в подготовке и проведении зарубежных визитов Трампа, однако на этот раз их не будет на борту президентского Air Force One.

В состав делегации войдут, по версии издания, советник по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель его аппарата Фред Флейтц, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор по связям с общественностью Билл Шайн, пресс-секретарь Сара Сандерс, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, помощник по социальным сетям Дэн Скавино и другие высокопоставленные чиновники.

Кроме того, на встречу с Путиным отправятся жена президента США Мелания и ее сотрудники Линдси Рейнольдс и Стефани Гришем.

Представитель Белого дома отказался подтвердить изданию эту информацию.

Как рассказали источники газеты «Коммерсантъ», проект общего заявления президентов России и США по итогам переговоров уже готов, Москва передала его на рассмотрение Белому дому. Один из источников уточнил, что в нем идет речь о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными, а также спецслужбами двух стран.

Вашингтон, уточнил источник, собирается настаивать на том, чтобы в одном из документов по итогам саммита была отражена озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года», а также содержались гарантии российской стороны, что «впредь такого не повторится».​

Выступая 6 июля на митинге в штате Монтана, Трамп раскритиковал своих политических противников за их анализ предстоящих переговоров с Путиным и пообещал, что на встрече «все будет просто хорошо».

Источники Bloomberg рассказали, что одной из ключевых тем переговоров станет роль Ирана в Сирии. По информации агентства, Россия также ведет переговоры на эту тему с Тегераном. Собеседник агентства рассказал, что Москва предварительно согласилась с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии. В материале говорилось, что по итогам встречи в Хельсинки должна быть достигнута хотя бы одна серьезная договоренность, которую Трамп мог бы использовать в качестве доказательства успешности саммита.

В Кремле эту информацию назвали не соответствующей действительности.