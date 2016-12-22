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Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки
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Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки
Политика, 04:32
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Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью готов к переговорам с Владимиром Путиным и уверен в их успехе. Трамп подчеркнул, что готовился к таким переговорам «всю свою жизнь»
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

Выступая на митинге в штате Монтана президент США Дональд Трамп раскритиковал своих политических противников за их анализ предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что на встрече «все будет просто хорошо». Трансляцию митинга вел телеканал CNN.

​Во время своей речи Трамп несколько раз передразнил своих противников, которые задавались вопросом «Готов ли Трамп к переговорам с Путиным?» и утверждали, что «Путин абсолютно готов к ним», потому что за ним стоит школа КГБ. Президент США заверил, что он абсолютно готов к переговорам с российским лидером и уверен в успехе.

«Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», — заверил Трамп. При этом он снова назвал мейнстримные американские СМИ «фейк ньюс» за постоянное цитирование слов анонимных источников.

Ранее 5 июля издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщило, что Путин и Трамп в Хельсинки могут дойти до «конкретных» соглашений. «Я не исключаю, что по итогам встречи будут заключены конкретные соглашения. Есть много проблем, требующих обсуждения», — заявил источник и добавил, что среди них — контроль вооружений, война на Украине, в Сирии.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Владмир Путин , переговоры
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