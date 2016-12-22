Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии

Президенты России и США на встрече в Хельсинки могут заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии. По данным агентства, Дональду Трампу нужна хотя бы одна серьезная договоренность для доказательства успешности саммита

Владимир Путин и Дональд Трамп ​7 июля 2017. (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля в Хельсинки обсудят ​вывод поддерживаемых Ираном войск из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.

По данным одного из источников, ключевым вопросом встречи станет роль Ирана в Сирии. Россия также ведет переговоры на эту тему с Тегераном, указывает агентство. По данным источников Bloomberg, Москва предварительно согласилась с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены на военных, лояльных Дамаску. Агентство указывает, что по итогам встречи в Хельсинки должна быть достигнута хотя бы одна серьезная договоренность, которую Трамп мог бы использовать в качестве доказательства успешности саммита.

Ранее CNN сообщил, что Трамп намерен заключить с Путиным соглашение, которое позволит ускорить процесс вывода войск США с территории Сирии. По данным канала, в рамках соглашения власти Сирии с помощью России возьмут регион под свой контроль, а повстанцам, которых поддерживают США, дадут возможность покинуть эту территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии.

Финская ​Helsingin Sanomat писала, что переговоры Путина и Трампа в Хельсинки пройдут в президентском дворце — бывшей резиденции императора России. Выступая на митинге в штате Монтана 5 июля, Трамп заявил, что на встрече «все будет просто хорошо». «Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», — сказал президент США.

