ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,76 EUR Нал. 74,41 73,55 USD Бирж. 63,23 +0,11 EUR Бирж. 74,01 +0,23 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6495,20 -122,90 IMOEX 2326,24 -0,88% RTSI 1159,40 -1,04% Brent 76,88 -1,68% DJIA 24356,74 +0,75% Nasdaq 7586,43 +1,12%
Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии
Лента новостей
Павел Погребняков — РБК: «Главное — не упустить окно возможностей» 12:44, Партнерский материал Банки заявили о проблемах при рефинансировании ипотеки из-за маткапитала 12:43, Строительство Греф предсказал рост мировых потерь от кибератак до $8 трлн 12:43, Технологии и медиа Минсельхоз подтвердил обсуждение отмены льготного НДС для части продуктов 12:42, Экономика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 12:40, РБК и Ингосстрах Российские компании начали геологоразведку в Сирии 12:37, Бизнес Глава ФИФА пригласил застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ 12:36, Общество Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии 12:33, Политика Избирком потратит ₽30 млн на КОИБы для выборов мэра Москвы 12:30, Политика Газзаев сообщил о переходе Головина в «Челси» 12:23, Спорт Путин рассказал о рухнувших благодаря ЧМ-2018 стереотипах о России 12:19, Политика Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 12:19, Партнерский материал ​Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары 12:15, Экономика Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем 12:11, Общество В Москве обокрали спящего на лавке возле кафе певца Сергея Пенкина 12:09, Общество Футуролог ​рассказал Грефу о последствиях абсолютной транспарентности 11:58, Общество 7 причин, почему пора отказаться от бумажного ОСАГО 11:49, Авто Операция по спасению подростков из затопленной пещеры в Таиланде 11:38, Фотогалерея  Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 11:31, Спецпроект РБК Спорт Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку 11:29, Технологии и медиа Прогнозы дня: торговая война не помешает возможным рекордам МосБиржи 11:14, Quote Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения 11:05, Политика Побывавший дважды на МКС Сергей Рязанский покинет отряд космонавтов 11:05, Общество 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 11:02, РБК и «Шелл» Расходы на нацпроекты по демографии и здравоохранению превысят ₽5 трлн 10:59, Общество Футболист сборной Бразилии выбыл из строя до конца ЧМ-2018 10:52, Спорт Сооснователь Fundstrat Том Ли снизил прогноз по биткоину до $22 тыс. 10:50, Крипто СМИ узнали о подаренном Трампом Ким Чен Ыну диске Rocket Man 10:40, Политика
Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии
Война в Сирии, 12:33
0
Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии
Президенты России и США на встрече в Хельсинки могут заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии. По данным агентства, Дональду Трампу нужна хотя бы одна серьезная договоренность для доказательства успешности саммита
Владимир Путин и Дональд Трамп ​7 июля 2017. (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля в Хельсинки обсудят ​вывод поддерживаемых Ираном войск из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.

По данным одного из источников, ключевым вопросом встречи станет роль Ирана в Сирии. Россия также ведет переговоры на эту тему с Тегераном, указывает агентство. По данным источников Bloomberg, Москва предварительно согласилась с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены на военных, лояльных Дамаску. Агентство указывает, что по итогам встречи в Хельсинки должна быть достигнута хотя бы одна серьезная договоренность, которую Трамп мог бы использовать в качестве доказательства успешности саммита.

Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки
Политика

Ранее CNN сообщил, что Трамп намерен заключить с Путиным соглашение, которое позволит ускорить процесс вывода войск США с территории Сирии. По данным канала, в рамках соглашения власти Сирии с помощью России возьмут регион под свой контроль, а повстанцам, которых поддерживают США, дадут возможность покинуть эту территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии.

Финская ​Helsingin Sanomat писала, что переговоры Путина и Трампа в Хельсинки пройдут в президентском дворце — бывшей резиденции императора России. Выступая на митинге в штате Монтана 5 июля, Трамп заявил, что на встрече «все будет просто хорошо». «Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», — сказал президент США.
 

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Хельсинки , Сирия
Главное
​Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары Экономика
Материалы по теме
Посол заявил о возможности Путина и Трампа наладить «химию» в Хельсинки Политика
Белый дом отказался отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter