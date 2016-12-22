Песков опроверг договор Путина и Трампа о выводе войск Ирана из Сирии

Сообщения о готовящейся договоренности между Россией и США о выводе иранских войск из Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

​«Источники подводят. Сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения — вряд ли это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи 16 июля в Хельсинки обсудят ​вывод поддерживаемых Ираном войск из Сирии. По данным источников агентства, Москва дала предварительное согласие США и Израилю, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены на лояльные Дамаску войска.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Финская ​Helsingin Sanomat писала, что переговоры состоятся в президентском дворце. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на встрече двух лидеров будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Песков же сказал, что вопрос принадлежности Крыма не будет включен в повестку.