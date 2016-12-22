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СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа»
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СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа»
Политика, 06:30
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СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа»
Подобное распоряжение властей КНР, по данным South China Morning Post, было связано с тем, что Вашингтон и Пекин пытаются смягчить свою риторику в торговой войне. К тому же Трамп, как уточняет издание, не оскорблял Си Цзиньпина
Фото: Ng Han Guan / AP

Пекин направил ряду китайских государственных СМИ распоряжение, в котором попросил журналистов не использовать в своих материалах «агрессивный язык» против президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники в медиа-сфере на материковом Китае сообщает местная газета South China Morning Post.

Подобное поручение от китайских властей, по информации собеседников издания, представители государственных СМИ КНР получили после того, как Пекин объявил о введении ответных пошлин в 25% на американские товары (Вашингтон одобрил аналогичную меру 15 июня). Затем стороны, как уточняет издание, в ходе продолжающейся китайско-американской торговой войны решили принять стратегию «без оскорблений» и предпочли немного приглушить свою агрессивную риторику в отношении лидера противоположной страны. Так, распоряжение Пекина, по данным газеты, призвало «СМИ не совершать вульгарных нападок на Трампа, чтобы можно было избежать превращения этой войны в одни оскорбления».

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«[В поступившем к нам распоряжении] было сказано, что мы не должны использовать агрессивный язык в отношении Трампа», — рассказал один из источников South China Morning Post. К тому же сам президент США ранее в своих речах избегал оскорбительных слов в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, отмечает издание, подчеркивая однако, что и китайские официальные лица и государственные СМИ, скорее, атаковали не самого главу Соединенных Штатов, а торговую политику его администрации. Вины за это на Трампа, как уточняет газета, они до сих пор не возлагали. Поэтому принятая властями КНР мера, по данным газеты, была шагом для того, чтобы «избежать антагонизма Трампа​, что в итоге могло бы усложнить дальнейшие переговоры» между сторонами.

К тому же директива, как отмечает South China Morning Post, была направлена не всем государственными СМИ Китая. Например, представители двух из них, по данным газеты, заявили, что такого распоряжения от китайских властей они не получали.​

О введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд, Дональд Трамп объявил в середине июня. В заявлении главы государства тогда отмечалось, что такое решение станет ответом на применяемые Пекином «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам.

В Китае, реагируя на это, заявили об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. 16 июня Пекин объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе тарифов. 6 июля Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Китай , Дональд Трамп , ввозные пошлины
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