Китай обвинил США в развязывании крупнейшей в истории торговой войны

Своим решением ввести пошлины на китайские товары Соединенные Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и развязали крупнейшую в экономической истории торговую войну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского Министерства коммерции.

Такой вид налогообложения, как подчеркнули также представители ведомства, «является типичным запугиванием в торговой сфере». Это, по мнению властей Китая, в частности, «поставит под угрозу безопасность глобальных производственных цепочек и процесс восстановления мировой экономики».

Кроме того, как указали в Пекине, «блокировка темпов восстановления мировой экономики, которая может вызвать глобальное потрясение на рынке, также затронет безвинные транснациональные компании, простые предприятия и обычных потребителей во всем мире». В итоге это, по мнению представителей министерства, «нанесет ущерб и компаниям в США, и американцам».

«Китайская сторона, — отмечается в заявлении Министерства коммерции, — пообещала не совершать первый выстрел». «Но для того чтобы защитить основные интересы страны и интересы своего народа, мы будем вынуждены идти в необходимую контратаку», — подчеркнули в ведомстве, заметив, что Пекин «незамедлительно проинформирует ВТО о сложившейся ситуации <...> для совместной защиты мировой свободной торговли».

О введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд, президент США Дональд Трамп объявил в середине июня. В заявлении главы государства тогда отмечалось, что введение пошлин станет ответом на применяемые Пекином «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам.

В Китае, реагируя на это, заявили об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. 16 июня Пекин объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе пошлин.