Мединский рассказал о разговоре с убитым СБУ переговорщиком в 2022 году

Мединский сообщил, что говорил с убитым СБУ переговорщиком Киреевым в 2022 году

Денис Киреев был одним из членов украинской делегации на переговорах в Белоруссии, но потом был убит СБУ. Буданов говорил WSJ, что, «если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят». Мединский сказал, что говорил с ним о Крыме

Владимир Мединский (третий слева) и Денис Киреев (в центре) во время российско-украинских переговоров в Белоруссии в 2022 году (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский в эфире RT рассказал, что в 2022 году около 15 минут разговаривал с Денисом Киреевым — одним из членов украинской делегации, который потом был убит. Киреев участвовал в переговорах о прекращении огня, которые проходили в Белоруссии.

«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил. Говорили ни о чем. <...> И на следующую встречу он не приехал... Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — рассказал Мединский.

В марте 2022 года Минобороны Украины заявило, что Киреев, сотрудник Главного управления разведки и один из членов делегации на переговорах с Россией, погиб при выполнении специального задания. При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что он был убит в Киеве «при задержании сотрудниками СБУ».

В январе 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины писала, что в начале марта 2022 года агенты застрелили финансиста и банкира Киреева, которого подозревали в предательстве. При этом через несколько дней после этого его похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета». Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил газете, что, «если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк объяснял убийство Киреева тем, что «не было единой координации между силовыми структурами». «Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — утверждал Подоляк.

В феврале того же года «Украинская правда» писала, что Государственное бюро расследований установило причастных к убийству участника переговоров.

Киреев работал в структурах европейских и американских банков, в частности в Crédit Lyonnais, Citibank и ING, а также в украинском Ощадбанке. Говорил на украинском, русском, английском и французском языках. В 2006 году стал работать с бизнесменами из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых считали близкими к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Андрей Клюев позднее стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а затем занял пост первого вице-премьера Украины. Коллеги Киреева сказали WSJ, что позднее Клюевы перебрались в Россию, а Киреев помогал им вывести активы из Украины. Один из родственников Киреева в 2003 году стал замглавы Службы безопасности Украины, рассказал WSJ один из бывших руководителей спецслужбы. А друг Киреева сказал WSJ, что банкиру «нравилось играть роль агента 007». В 2021 году деятельность Киреева привлекла внимание генерала Кирилла Буданова, недавно назначенного главой военной разведки, пишет WSJ. Буданов позвал Киреева на встречу в штаб военной разведки, на Украине его называют «Островом», и призвал использовать его связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах России. Киреев согласился, сообщает издание. Позднее Киреев принял участие в переговорах о прекращении огня, которые проходили в Белоруссии.