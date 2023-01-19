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Подоляк объяснил убийство СБУ человека, без которого «Киев бы взяли»

Михаил Подоляк объяснил убийство СБУ финансиста Киреева, без которого «Киев бы взяли»
Советник Владимира Зеленского заявил, что участвовавший в переговорах с Россией Денис Киреев был убит из-за отсутствия координации между силовыми структурами
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью издателю Ekspress Group Хансу Луйку заявил, что убийство в начале марта прошлого года участвовавшего в первом раунде российско-украинских переговоров Дениса Киреева не было связано с самим переговорным процессом.

«Это были первые дни войны. Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал Подоляк.

Он также заявил, что Киреев не был членом украинской делегации, а являлся консультантом по одному из направлений. «Он имел отношение к главному управлению разведки», — объяснил советник офиса Владимира Зеленского.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal, что «если бы не Киреев, скорее всего Киев был бы взят». По его словам, финансист Киреев, которому «нравилось играть роль агента 007», использовался для того, чтобы узнавать планы России.

Как утверждает Буданов, именно Киреев сообщил о том, что российские войска первым делом планировали 24 февраля занять аэродром Гостомель под Киевом. Это позволило перебросить туда дополнительные подразделения и сделать аэродром непригодным для использования.

Уже после начала специальной военной операции Киреев 28 февраля принял участие в первом раунде переговоров, который прошел на белорусско-украинской границе. Вскоре после возвращения в Киев он был убит. 5 марта его задержали в центре города агенты СБУ и увезли на микроавтобусе. Через полтора часа труп банкира с простреленным затылком был обнаружен сотрудниками ГУР.

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Киреев работал в структурах европейских и американских банков, в частности в Crédit Lyonnais, Citibank и ING, а также в украинском Ощадбанке. В 2000-е работал с вместе с Андреем Клюевым, который при Викторе Януковиче был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и вице-премьером.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина Михаил Подоляк СБУ Военная операция на Украине
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