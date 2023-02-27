На Украине установили подозреваемых в убийстве переговорщика с Россией

Украинские следователи после более чем двух десятков допросов сумели установить подозреваемых в убийстве Дениса Киреева — агента украинской разведки и участника мирных переговоров. Его нашли мертвым после задержания СБУ

Денис Киреев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Государственное бюро расследований на Украине установило лиц, причастных к убийству сотрудника разведки и участника переговоров с Россией Дениса Киреева, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителей Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Вместе с тем, по данным издания, обвинения в убийстве до сих пор не были официально предъявлены.

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (разыскных) действий», — цитирует издание представителей прокуратуры.

Финансист Денис Киреев принимал участие в переговорах о прекращении огня, которые проходили в Белоруссии в конце февраля 2022 года. Вскоре после возвращения в Киев он был задержан сотрудниками СБУ, а затем его нашли убитым с пулевым ранением в затылке.

Убийство Киреева 5 марта 2022 года стало результатом неразберихи первых дней конфликта и несогласованной работы спецслужб, заявлял в январе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, финансист был убит из-за отсутствия координации в работе украинских силовых структур. «Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Это не связано с переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом России бесспорно», — говорил Подоляк в интервью латвийским СМИ.

Киреев сотрудничал с военной разведкой Украины, рассказывал глава ведомства Кирилл Буданов в интервью WSJ. Он заявлял, что, «если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят». По его словам, именно Киреев сообщил о том, что российские войска планировали 24 февраля занять аэродром Гостомель под Киевом. Благодаря переданной им информации туда было вовремя переброшено подкрепление, из-за чего Гостомель украинским силам удалось удержать.