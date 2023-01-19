WSJ сообщила об убийстве СБУ человека, без которого «Киев бы взяли»

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил WSJ, что без информации от финансиста Дениса Киреева «Киев был бы взят». Но Киреева задержала СБУ, а потом его тело нашли на тротуаре с пулей в затылке

Денис Киреев (слева) (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) в начале марта 2022 года застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве, рассказал WSJ сотрудник СБУ.

Труп 45-летнего банкира с простреленным затылком они бросили на тротуаре в центре Киева, пишет издание. Но уже через несколько дней после убийства Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета». Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил WSJ, что «если бы не Киреев, скорее всего Киев был бы взят».

Киреев работал в структурах европейских и американских банков, в частности, в Crédit Lyonnais, Citibank и ING, а также в украинском Ощадбанке. Говорил на украинском, русском, английском и французском языках. В 2006 году стал работать с бизнесменами из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых считали близкими к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Андрей Клюев позднее стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а затем занял пост первого вице-премьера Украины. Коллеги Киреева сказали WSJ, что позднее Клюевы перебрались в Россию, а Киреев помогал им вывести активы из Украины.

Один из родственников Киреева в 2003 году стал замглавы Службы безопасности Украины, рассказал WSJ один из бывших руководителей спецслужбы. А друг Киреева сказал WSJ, что банкиру «нравилось играть роль агента 007». В 2021 году деятельность Киреева привлекла внимание генерала Кирилла Буданова, недавно назначенного главой военной разведки, пишет WSJ. Буданов позвал Киреева на встречу в штаб военной разведки, на Украине его называют «Островом», и призвал использовать его связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах России. Киреев согласился, сообщает издание.

Позднее Киреев принял участие в переговорах о прекращении огня, которые проходили в Белоруссии. Но перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада, сказал WSJ Буданов. После этого Киреев приехал в Киев и предупредил своих телохранителей и бывших в его группе сотрудников военной разведки, что его могут арестовать. Они подъехали к Софийскому собору, там из микроавтобусов к ним выбежали агенты СБУ и приказали сдать оружие. После этого Киреева увезли, а через полтора часа его труп обнаружили сотрудники военной разведки. Через несколько месяцев Владимир Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, напоминает WSJ