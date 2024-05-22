Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам

Столица региона осталась без электроснабжения после повреждения энергообъектов в Конотопе и Шостке. Начаты восстановительные работы

Украинский город Сумы остался без электроснабжения, сообщил глава областной администрации Алексей Дрозденко в телеграм-канале.

«Сумы не получают электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечим критическую инфраструктуру», — написал он.

Ранее власти региона сообщили об ударах по энергетическим объектам, расположенным в городах Шостка и Конотоп на северо-западе области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Весной участились атаки по украинским энергообъектам. 11 апреля в Сумах был нанесен удар по критической инфраструктуре — местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В тот же день Минобороны России отчитывалось о массированном удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

6 мая после обстрела энергетическая инфраструктура в Сумской области В Сумах и других населенных пунктах региона были одномоментно обесточены свыше 400 тыс. абонентов.